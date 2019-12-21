الأهلي يستعجل النجم الساحلي لسداد القسط الأول من عقوبة كوليبالي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل مطالبته بسداد القسط الأول من الغرامة المالية الموقعة على المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأكد المصدر أن النجم الساحلي كان مُطالباً بدفع القسط الأول من الغرامة في مطلع شهر ديسمبر الجاري، والذي يصل قيمته إلى مبلغ 200 ألف دولار، إلا أن النادي التونسي لم يقم بإرسال المبلغ حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن قيمة الغرامة الإجمالية التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم على اللاعب كوليبالي يصل قدرها إلى مبلغ مليون و436 ألف دولار، مما دفع مجلس إدارة النادي التونسي للمطالبة بتقسيط هذه الغرامة للنادي الأهلي على دفعات، حتى يتمكن المهاجم الإيفواري من ممارسة كرة القدم مجدداً.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي يعلم جيداً الصعوبات المالية التي يواجهها نادي النجم الساحلي في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك ليس من شأن القلعة الحمراء في ظل الالتزامات المالية عليه أيضاً.

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