مصادر تؤكد إقامة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي على ملعب خليفة الدولي

Advertisements

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الملعب الأقرب لاستضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2020 بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في يوم 14 فبراير المقبل من العام القادم 2020.

وأكدت المصادر أن الملعب الأقرب حتى هذه اللحظة لاستضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي، سيكون هو ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يحسم الاتحاد الإفريقي قراره النهائي خلال الأيام القادمة بعد التشاور مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن الاتحاد القطري من الممكن أن يُحدد ملعباً آخر من أجل استضافة النسخة القادمة من مسابقة كأس السوبر الأفريقي، وخاصة في ظل رغبته في تجربة الملاعب التي سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022، حيث بات ملعب الجنوب في مدينة الوكرة من ضمن الملاعب الجاهزة للمونديال.

وشددت المصادر على أن الشراكة بين الكاف والاتحاد القطري لكرة القدم ستكون مثمرة للغاية في السنوات المقبلة، حيث ينص العقد بينهما على إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي على أرض دولة قطر لمدة 3 سنوات قادمة انطلاقاً من العام المقبل 2020، على أن يتم تمديد العقد لثلاثة سنوات إضافية في حالة نجاح التنظيم.

إقرأ أيضاً: الأهلي يستعجل النجم الساحلي لسداد القسط الأول من عقوبة كوليبالي