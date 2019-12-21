الأهلي يؤكد جاهزية فتحي والسولية وربيعة قبل لقاء الاتحاد السكندري

Advertisements

أكد النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم السبت جاهزية بعض نجومه المصابين، قبل يومين فقط من المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي أن كلاً من الثلاثي أحمد فتحي إضافة إلى رامي ربيعة وأيضاً عمرو السولية باتوا جاهزين لخوض المباراة المقبلة أمام فريق الاتحاد السكندري.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مشاركة الثلاثي في اللقاء القادم بصفة أساسية من عدمها، سوف تكون حسب وجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي.

يُذكر أن كلاً من الثلاثي كان قد غاب عن المباراة الماضية للمارد الأحمر أمام فريق الإسماعيلي، بسبب معاناة كلاً منهم من إصابة مختلفة عن الآخر في ظل ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه الأهلي طيلة الأسابيع الماضية على مستوى جميع المسابقات، على أمل ألا يُسبب ذلك الضغط في إصابة أي لاعب آخر من صفوف الأهلي المرحلة القادمة.

إقرأ أيضاً: مصادر تؤكد إقامة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي على ملعب خليفة الدولي