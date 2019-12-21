موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني اليوم السبت 21/12/2019

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامنة عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وديبورتيفو ألافيس قبل هذه المباراة بينهما الليلة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته القادمة الليلة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إنهاء العام الحالي بأفضل طريقة ممكنة.

ويسعى الفريق الكتالوني للحفاظ على صدارة ترتيب الليغا الإسبانية مناصفة مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وخاصة بعدما فشل في حسم موقعة الكلاسيكو منذ أيام قليلة إثر تعادله السلبي بدون أهداف مع الريال على ملعب الكامب نو.

ولم يُقدم البارسا في تلك المباراة المستوى المأمول منه على الإطلاق، حيث سيطر عليه ريال مدريد طولاً وعرضاً، مما جعل فريق برشلونة ولاعبيه في وضع حرج للغاية أمام حضور غفير من طرف الجماهير الكتالونية.

على الجانب المقابل، يأمل فريق ديبورتيفو ألافيس في مصالحة جماهيره بدوره بعدما تم إقصائه مبكراً من دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى تراجع نتائجه مؤخراً في مسابقة الدوري الإسباني.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 2/5 ريال مايوركا، الدوري الإسباني.

إنتر ميلان الإيطالي 2/1 برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

ريال سوسيداد 2/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ديبورتيفو ألافيس في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ايبار 2/0 ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

غرناطة 0/3 ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

ديبورتيفو ألافيس 1/1 ليغانيس، الدوري الإسباني.

ريال جاين 1/3 ديبورتيفو ألافيس، كأس ملك إسبانيا.

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