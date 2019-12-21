تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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