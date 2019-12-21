رسمياً .. إيفرتون يُعلن التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي منذ قليل تعاقده رسمياً مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حتى يتولى منصب المدير الفني لفريق التوفيز في المرحلة القادمة بعد إقالة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا مؤخراً لسوء النتائج.

ونشر إيفرتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو، والذي قدم به لمحات عن تاريخ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، وخاصة الألقاب الكبرى التي سبق وأن تُوج بها سواء مع نادي تشيلسي الإنجليزي أو نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي ميلان الإيطالي.

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يُذكر أن أنشيلوتي كانت قد تمت إقالته من منصب المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي في الأسابيع القليلة الماضية بسبب سوء النتائج، بالرغم من نجاحه في قيادة فريق الجنوب الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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