موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في البريميرليج اليوم السبت 21/12/2019

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق النجم الجزائري رياض محرز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي وليستر سيتي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، ستكون مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وليستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة الليلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الإبقاء على حظوظه وافرة في المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

ويعلم فريق مانشستر سيتي جيداً أن أي نتيجة أخرى الليلة غير الفوز، سوف تقضي تماماً على أحلامه في الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي، وخاصة بعدما وصل الفارق بينه وبين ليفربول صاحب الصدارة حالياً إلى 15 نقطة كاملة.

على الجانب المقابل، يطمح فريق ليستر سيتي في مواصلة تقديم العروض المميزة الموسم الجاري، من أجل مواصلة المنافسة أيضاً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن فريق الثعالب صاحب المركز الثاني لا يفصله سوى 10 نقاط فقط عن فريق ليفربول المتصدر.

وإليكم الآن نتائج أخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بيرنلي 4/1 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

دينامو زغرب الكرواتي 4/1 مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكسفورد يونايتد 3/1 مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ليستر سيتي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليستر سيتي 1/2 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 1/1 نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 2/2 ليستر سيتي، وفاز فريق ليستر سيتي بركلات الترجيح، كأس الرابطة الإنجليزية.

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