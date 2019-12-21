فايلر يعقد جلسة مع الشحات وقفشة في مران الأهلي اليوم تحضيراً لمواجهة الاتحاد

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة اليوم السبت مع كلاً من الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وسط حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وجاءت هذه الجلسة بين الرباعي على هامش المران الجماعي للمارد الأحمر على ملعب مختار التتش، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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على صعيد متصل، شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأهلاوي اليوم مشاركة كلاً من الثلاثي أحمد فتحي وعمرو السولية ورامي ربيعة بصورة طبيعية للغاية، بعدما تعافى كلاً منهم من الإصابة التي لحقت به في الأيام الماضية.

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