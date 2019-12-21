تشكيل الهلال الرسمي في مباراة اليوم أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

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كشف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام نظيره فريق مونتيري المكسيكي في مسابقة كأس العالم للأندية.

وتُقام مباراة الهلال ومونتيري اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديداً بداية من الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الهلال ومونتيري ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وإليكم الآن تشكيل الهلال الرسمي في مباراة اليوم أمام نظيره فريق مونتيري:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانغ هيون سو / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: جوستافو كويلار / عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / عمر خريبين.

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