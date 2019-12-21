موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد 22/12/2019

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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي في واحدة من ديربيات العاصمة لندن مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي توتنهام هوتسبير، إضافة إلى عشاق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من توتنهام وتشيلسي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة لندن مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، ستكون مباراة توتنهام وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة توتنهام وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات توتنهام وتشيلسي

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، يدخل فريق توتنهام هوتسبير غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف المركز الرابع في الترتيب وإشعال المنافسة بشكل أكبر على بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويُدرك فريق توتنهام هوتسبير مدى أهمية حصد النقاط الكاملة من مباراة الديربي هذه المرة، نظراً إلى شراسة الصراع في الموسم الحالي بين العديد من الأندية على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينفرد به في الوقت الحالي فريق تشيلسي بفارق 3 نقاط فقط عن جاره توتنهام.

ومن جانبه، ستكون هذه المباراة ثأرية بالنسبة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق السبيرز، وخاصة بعدما تم طرده في وقت سابق حينما كان مدرباً لفريق تشيلسي في السنوات الماضية، بالرغم من الألقاب التي نجح في قيادة فريق البلوز للتتويج بها، إلا أن إدارة البلوز أجبرته على الرحيل بطريقة لا تليق تماماً مع العطاء التدريبي الذي قدمه لفريق تشيلسي.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق تشيلسي في وضعية مستقرة تماماً في الآونة الأخيرة مع مدربه الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد، حيث تمكن فريق البلوز من تأمين مقعده في الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يُعاني من تراجع واضح على مستوى النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق تشيلسي خسر 3 من آخر 4 مباريات خاضها في البريميرليج، مما يعكس بالتالي الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء قلعة ستامفورد بريدج في الفترة الماضية.

وإليكم الآن نتائج فريق توتنهام هوتسبير في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

توتنهام هوتسبير 2/3 بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 0/5 بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايرن ميونخ الألماني 1/3 توتنهام هوتسبير، دوري أبطال أوروبا.

ولفرهامبتون 2/1 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

توتنهام هوتسبير / برايتون أند هوف ألبيون، الخميس 26 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نوريتش سيتي / توتنهام هوتسبير، السبت 28 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ساوثهامبتون / توتنهام هوتسبير، الأربعاء 1 يناير 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

ميدلزبره / توتنهام هوتسبير، الأحد 5 يناير 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعة 16:01 عصراً.

وإليكم الآن نتائج فريق تشيلسي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

تشيلسي 1/0 وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 1/3 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/2 ليل الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 1/0 بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من توتنهام هوتسبير وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

توتنهام هوتسبير، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

تشيلسي، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 29 نقطة.

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