ميسي يقود تشكيل برشلونة الرسمي الليلة أمام ديبورتيفو ألافيس

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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