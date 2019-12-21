الخطيب يطلب من سيد عبد الحفيظ حسم ملف تجديد عقد رامي ربيعة

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء قد طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي حسم الملف الخاص بتجديد عقد النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ سوف يبدأ مفاوضاته مع رامي ربيعة في الأيام القليلة القادمة، وخاصة وأن عقد اللاعب سوف ينتهي مع المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشار أيضاً إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد بين الطرفين سوف يتم عقب الاتفاق مباشرة على كافة التفاصيل في العقد الجديد، مشدداً في الوقت ذاته أن على أن رامي ربيعة يُعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني السويسري رينيه فايلر في المرحلة القادمة.

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