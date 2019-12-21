فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك تجاه أهلي جدة السعودي

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ذكرت تقارير صحفية سعودية أن النجم التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات على مشارف الرحيل عن جدران القلعة البيضاء، وذلك تجاه نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “البلاد” السعودية أن فرجاني ساسي أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك برغبته في فسخ عقده الحالي، حتى يتمكن من التعاقد مع النادي الأهلي السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت إلى أن النجم التونسي بات لا يشعر بالراحة تماماً مع الفارس الأبيض، نظراً إلى النتائج السلبية التي حققها فريقه منذ انطلاقة الموسم الحالي، إضافة إلى أزمة المستحقات المالية الخانقة التي يعيشها جميع لاعبي نادي الزمالك طيلة الأشهر الماضية، وهي الأزمات التي لن يواجهها في حالة انتقاله إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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