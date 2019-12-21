محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام فلامينغو في نهائي مونديال الأندية

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً الليلة أمام فريق فلامينغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتُقام مباراة ليفربول وفلامينغو مساء اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول وفلامينغو ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق ليفربول كلاً من: أدريان / لونيرجان / جورجينيو فينالدوم / جيمس ميلنر / أدم لالانا / شيردان شاكيري / ديفوك أوريجي / جونز / هوفر / إليوت / فان دير بيرج / ويليامز.

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