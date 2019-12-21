مونتيري يتفوق بصعوبة على الهلال ويُحرز المركز الثالث في مونديال الأندية

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حقق فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم، بعد فوزه المثير بركلات الترجيح على حساب نظيره فريق الهلال السعودي عقب نهاية الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح في تسجيل أهداف فريق مونتيري في اللقاء كلاً من أرتورو غونزاليس في الدقيقة 55، إضافة إلى ماكسميليانو ميزا في الدقيقة 60، فيما سجل أهداف فريق الهلال كلاً من كارلوس إدواردو في الدقيقة 35، إضافة إلى بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 66، ليحسم الفريق المكسيكي الأمور في نهاية المطاف من خلال فوزه في ركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ثلاثة.

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وجاءت مباراة الهلال ومونتيري ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019، ليضمن بذلك الفريق المكسيكي الظفر بالمركز الثالث في مونديال الأندية.

على الجانب المقابل، اكتفى الزعيم بالمركز الرابع في نهاية المطاف، كما فشل في معادلة رقم كلاً من النادي الأهلي المصري صاحب المركز الثالث في عام 2007، إضافة إلى نادي السد القطري صاحب المركز ذاته في عام 2011.

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