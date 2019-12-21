برشلونة يكتسح ديبورتيفو ألافيس برباعية وينفرد بصدارة الليغا مؤقتاً

Advertisements

حقق فريق برشلونة حامل اللقب فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وسجل أهداف فريق برشلونة في اللقاء كلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 14، والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 45، إضافة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 69، وأخيراً الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

Advertisements

على الجانب المقابل، سجل اللاعب بيري بونس الهدف الوحيد لمصلحة فريق ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وجاءت مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، انفرد فريق برشلونة بشكل مؤقت بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلتقي مساء يوم غداً الأحد مع ضيفه أتلتيك بيلباو، بينما استقر رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: مونتيري يتفوق بصعوبة على الهلال ويُحرز المركز الثالث في مونديال الأندية