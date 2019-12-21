موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي الأحد 22/12/2019

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس السوبر الإيطالي، إضافة إلى عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس ولاتسيو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق لاتسيو في مسابقة كأس السوبر الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إنهاء العام الحالي 2019 بأفضل طريقة ممكنة على الإطلاق بلقب سوف يمنحه دفعة معنوية كبيرة للغاية في الدور الثاني من عمر الموسم الجاري.

ويُدرك فريق يوفنتوس جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق النسور، وخاصة وأن الأخير قد تغلب عليه في الأيام الماضية في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث فاز فريق لاتسيو على اليوفي بثلاثية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وهي النتيجة التي ستجعل هذه المباراة ثأرية بالنسبة إلى فريق السيدة العجوز، نظراً إلى تسبب هذه الخسارة في اشتعال الصراع بشكل أكبر على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الجاري سواء مع فريق لاتسيو أو خاصة مع فريق إنتر ميلان الذي يتساوى مع يوفنتوس في نفس عدد النقاط لكلاً منهما.

على الجانب المقابل، يبدو فريق لاتسيو عازماً على مواصلة مسيرته الرائعة في الموسم الحالي رفقة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث تمكن الأخير من بناء فريق قوي للغاية على مستوى جميع المراكز، مما جعله يُتوج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي إضافة إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في السنوات الماضية.

ويبقى الهدف الأسمى بالنسبة إلى فريق لاتسيو هو إنهاء الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، حتى يضمن العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عن البطولة الأعرق على المستوى الأوروبي طيلة السنوات السابقة.

وإليكم الآن نتائج فريق يوفنتوس في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

يوفنتوس 2/2 ساسولو، الدوري الإيطالي.

لاتسيو 1/3 يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

باير ليفركوزن الألماني 2/0 يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس 1/3 أودينيزي، الدوري الإيطالي.

سامبدوريا 2/1 يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات يوفنتوس الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

يوفنتوس / كالياري، الإثنين 6 يناير 2020، الدوري الإيطالي، الساعة الرابعة عصراً.

روما / يوفنتوس، الأحد 12 يناير 2020، الدوري الإيطالي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يوفنتوس / أودينيزي، الأربعاء 15 يناير 2020، كأس إيطاليا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يوفنتوس / بارما، الأحد 19 يناير 2020، الدوري الإيطالي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

وإليكم الآن نتائج فريق لاتسيو في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

لاتسيو 0/1 كلوج الروماني، الدوري الأوروبي.

لاتسيو 0/3 أودينيزي، الدوري الإيطالي.

لاتسيو 1/3 يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

رين الفرنسي 0/2 لاتسيو، الدوري الأوروبي.

كالياري 2/1 لاتسيو، الدوري الإيطالي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من يوفنتوس ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 حتى الآن:

يوفنتوس، المركز الأول، يمتلك في رصيده 42 نقطة من 17 مباراة.

لاتسيو، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 36 نقطة من 16 مباراة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة أخر 5 مواجهات مباشرة جمعت بين يوفنتوس ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي:

يوفنتوس 2/1 لاتسيو، السبت 14 أكتوبر 2017.

لاتسيو 1/0 يوفنتوس، السبت 3 مارس 2018.

يوفنتوس 0/2 لاتسيو، السبت 25 أغسطس 2018.

لاتسيو 2/1 يوفنتوس، الأحد 27 يناير 2019.

لاتسيو 1/3 يوفنتوس، السبت 7 ديسمبر 2019.

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