الصراع يحتدم بين إنبي وطلائع الجيش والاتحاد لضم حمدي من الأهلي في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن الصراع بات مشتعلاً للغاية بين عدة أندية مصرية في الآونة الأخيرة، من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب الشاب عمار حمدي من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير أن أندية إنبي وطلائع الجيش إضافة إلى الاتحاد السكندري تسعى جميعاً إلى ضم عمار حمدي على سبيل الإعارة من صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر ليس لديه أي مانع في رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل، وخاصة في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات مع الأهلي منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وشددت التقارير على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليس لديه مانع بدوره في التخلي عن خدمات عمار حمدي على سبيل الإعارة، نظراً إلى الفائدة الكبيرة التي ستعود على اللاعب مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

وأوضحت أن حسم الوجهة القادمة حتى نهاية الموسم الحالي ستكون بيد عمار حمدي، حيث يرغب الأخير في العودة مجدداً لتمثيل فريق الاتحاد السكندري بغض النظر عن العروض الأخرى المقدمة له، وخاصة بعدما قدم مستويات أكثر من رائعة مع زعيم الثغر هناك في الموسم الماضي.

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