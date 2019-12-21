موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الأحد 22/12/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إعادة الشراكة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة من جديد على مستوى صدارة ترتيب الليغا الإسبانية.

ويعلم الفريق الملكي جيداً أن حصد النقاط الكاملة من أمام ضيفه أتلتيك بيلباو لن يكون بتلك السهولة التي يتوقعها، إلا أن الحالة المثالية التي يمر بها الفريق الملكي على الصعيد الفني في الآونة الأخيرة تُرجح كفته بدون أدنى شك على أي منافس آخر مهما كان حجمه، وخاصة بعدما عاد بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف منذ أيام قليلة من ملعب الكامب نو أمام البارسا في كلاسيكو الأرض.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/2 اسبانيول، الدوري الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مواعيد مباريات ريال مدريد الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

خيتافي / ريال مدريد، السبت 4 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

فالنسيا / ريال مدريد، الأربعاء 8 يناير 2020، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الساعة التاسعة مساءً.

ريال مدريد / إشبيلية، السبت 18 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

بلد الوليد / ريال مدريد، الأحد 26 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

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