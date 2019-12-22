محمد صلاح: التتويج بالألقاب الجماعية أهم من الجوائز الفردية

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حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على التعليق على تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية 2019، إضافة إلى اختياره من طرف اللجنة المنظمة للبطولة كأفضل لاعب في المسابقة.

وكان ليفربول قد فاز مساء يوم أمس السبت على حساب نظيره فلامينغو البرازيلي بهدف وحيد مقابل لا شيء بعد الأوقات الإضافية، ليضمن فوزه بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

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وأكد محمد صلاح خلال تصريحات له عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عقب نهاية المباراة النهائية مباشرة أن اختياره أفضل لاعب في المونديال يُعد شيئاً رائعاً للغاية، إلا أن الأهم دائماً يبقى هو التتويج بالألقاب الجماعية.

وأشار أيضاً إلى أن الفضل في تتويج فريق الريدز لا يعود إليه وحده فقط، وإنما هو نتاج عمل جماعي للفريق بأكمله سواء لاعبين أو جهاز فني.

وشدد فخر العرب محمد صلاح في حديثه على أن فريقه يجب عليه الآن أن ينقل كامل تركيزه على المنافسة من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة في ظل اشتعال الصراع على اللقب مع كلاً من مانشستر سيتي حامل اللقب إضافة إلى ليستر سيتي.

وفي ختام تصريحاته، أوضح صلاح أنه يمتاز بالطمع دائماً في حياته، لذا يُفضل التتويج بلقب البريميرليج إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي مع نهاية الموسم الجاري.

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