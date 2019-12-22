أبو تريكة: محمد صلاح ثأر للمصريين بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

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علق الأسطورة المصري السابق محمد أبو تريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً على اختيار النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وأكد محمد أبو تريكة خلال تصريحات له في الاستوديو التحليلي عقب نهاية المباراة النهائية للبطولة أن نجاح محمد صلاح في الظفر بجائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية يُعتبر بمثابة الثأر للمصريين جميعاً.

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وأشار أيضاً إلى أن المصريين قد تعرضوا للظلم في مونديال الأندية عام 2006، بعدما لم يُتوج أي لاعب من النادي الأهلي بهذه الجائزة رغم المستوى المبهر الذي قدمه المارد الأحمر خلال تلك النسخة.

وفي ختام حديثه، شدد أبو تريكة على أن هذه الجائزة يجب أن تكون بمثابة الحافز لفخر العرب محمد صلاح، حتى يُحافظ على نفس مستواه العالي طيلة السنوات المقبلة من مسيرته الرياضية.

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