نادر شوقي: من الصعب بقاء رمضان صبحي مع الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي

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أثار نادر شوقي وكيل أعمال النجم رمضان صبحي الجدل بقوة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص مستقبل الأخير مع النادي الأهلي عقب نهاية عقد إعارته مع نهاية الموسم الجاري مباشرة.

وأكد نادر شوقي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “تايم سبورت” أن عقد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي لا يزال ممتداً حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن بقائه بعد سيكون أمراً في غاية الصعوبة.

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وأشار أيضاً إلى أن نجاح اللاعب في تقديم مستوى مميز للغاية طيلة الأشهر الماضية سواء مع الأهلي أو حتى مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي، سوف يجعل ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون الإنجليزي يُطالب بعودته مرة أخرى إلى صفوفه الصيف المقبل، أو الموافقة على التخلي عن خدماته مقابل مبلغ مالي كبير لن يستطيع المارد الأحمر دفعه.

وعن مستقبل النجم الشاب أحمد حمدي المعار حالياً من الأهلي للجونة، شدد نادر شوقي في حديثه على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لن يوافق على إعارة اللاعب مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي، أما في حالة وصول عرض خارجي له من أوروبا سوف يتم الموافقة مباشرة على رحيله.

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