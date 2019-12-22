وست بروميتش يرفض بيع أحمد حجازي رغم عرض اتحاد جدة الرسمي

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أكدت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع النجم المصري أحمد حجازي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن عرض اتحاد جدة وصلت قيمته إلى مبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني، من أجل شراء المدافع أحمد حجازي بصفة نهائية في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت أيضاً إلى أن إدارة وست بروميتش ألبيون قد رفضت تماماً فكرة التفريط في خدمات أحمد حجازي في شهر يناير المقبل، بالرغم من عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة في المباريات بصفة أساسية منذ انطلاقة الموسم الحالي، علماً بأن عقد أحمد حجازي لا يزال ممتداً مع النادي الإنجليزي حتى صيف عام 2022.

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