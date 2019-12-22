مواعيد مباريات اليوم الأحد 22/12/2019 .. يوفنتوس ولاتسيو وتوتنهام ضد تشيلسي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 22/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة يوفنتوس مع لاتسيو في مسابقة كأس السوبر الإيطالي، إضافة إلى مباراة توتنهام هوتسبير مع ضيفه تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً مباراة ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليغانيس / اسبانيول، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الواحدة ظهراً.

أوساسونا / ريال سوسيداد، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثالثة عصراً.

ريال بيتيس / أتلتيكو مدريد، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الخامسة مساءً.

ريال مدريد / فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة مساءً.

أتالانتا / ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

بارما / بريشيا، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة الرابعة عصراً.

ساسولو / نابولي، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

الرجاء البيضاوي / الوداد البيضاوي، الدوري المغربي، الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق رؤوف خليف، الساعة الرابعة عصراً.

واتفورد / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة الرابعة عصراً.

توتنهام هوتسبير / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

يوفنتوس / لاتسيو، كأس السوبر الإيطالي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

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