شوبير: مباراة اعتزال عماد متعب في صيف 2020 أمام برشلونة أو ليفربول

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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة اعتزال النجم السابق عماد متعب سوف تُقام في صيف العام المقبل 2020، وذلك بحسب تأكيدات نادر شوقي وكيل أعماله في الساعات الماضية.

وأوضح أحمد شوبير أن مباراة اعتزال عماد متعب سوف تُقام بين فريق الأهلي ضد أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، من خلال إما مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي أو فريق برشلونة الإسباني.

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وأشار أيضاً إلى أن عماد متعب لا يزال في مفاوضات مستمرة مع ليفربول بمساعدة النجم المصري محمد صلاح، إلا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى هذه اللحظة مع النادي الإنجليزي.

وشدد شوبير في حديثه على أن متعب سافر مع نادر شوقي الأسبوع الماضي إلى إقليم كتالونيا، من أجل حضور مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، حتى يتم التفاوض مع البارسا إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق أيضاً حتى الآن.

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