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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة مواصلة ابتعاد الأهلي في صدارة الترتيب، فيما تعثر الزمالك مرة أخرى مثله مثل بيراميدز.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

الإسماعيلي 1/0 الأهلي.

أسوان 1/0 الإنتاج الحربي.

حرس الحدود 1/0 المقاولون العرب.

الاتحاد السكندري 1/2 اف سي مصر.

مصر المقاصة 1/1 طنطا.

الزمالك 0/0 سموحة.

الجونة 0/2 طلائع الجيش.

وادي دجلة 3/2 إنبي.

المصري البورسعيدي 1/1 بيراميدز.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة:

الأهلي، 21 نقطة من 7 مباريات. الاتحاد السكندري، 20 نقطة. المقاولون العرب، 19 نقطة. الزمالك، 14 نقطة من 8 مباريات. سموحة، 14 نقطة. الإنتاج الحربي، 14 نقطة. بيراميدز، 13 نقطة. إنبي، 13 نقطة. الإسماعيلي، 13 نقطة. حرس الحدود، 10 نقاط. الجونة، 10 نقاط. طنطا، 9 نقاط. المصري البورسعيدي، 8 نقاط. مصر المقاصة، 8 نقاط. طلائع الجيش، 7 نقاط. اف سي مصر، 7 نقاط. وادي دجلة، 6 نقاط. أسوان، 5 نقاط.

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