رسمياً .. محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

Advertisements

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي العام الحالي 2019، والتي من المقرر الكشف عن الفائز بها في مطلع العام المقبل 2020.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019 تتمثل على النحو التالي:

Advertisements

المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي.

السنغالي ساديو ماني، ليفربول.

الجزائري رياض محرز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح الكاف أيضاً أن الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019، سوف يتم من خلال حفل مبهر يوم 7 يناير المقبل من العام القادم 2020 في مدينة الغردقة على الأراضي المصرية.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد نجح في التتويج بهذه الجائزة رفيعة المستوى في آخر عامين على التوالي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه يُعتبر مرشحاً أيضاً للفوز بها للعام الثالث على التوالي، وخاصة بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول ب3 ألقاب قارية العام الجاري 2019، وهي ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وأخيراً كأس العالم للأندية.

إقرأ أيضاً: ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة