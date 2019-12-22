رسمياً .. طارق حامد على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا العام الحالي 2019، حيث عرفت القائمة النهائية تواجد النجم المصري طارق حامد متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أسماء المرشحين ال3 لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 2019، حيث جاءت هذه القائمة على النحو التالي:

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طارق حامد، الزمالك.

التونسي أنيس البدري، الترجي الرياضي التونسي.

الجزائري يوسف البلايلي، الترجي الرياضي التونسي سابقاً وأهلي جدة السعودي حالياً.

يُذكر أن النجم طارق حامد قد ساهم في تتويج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي العام الحالي 2019، إضافة إلى لقب كأس مصر بعدها بفترة قصيرة.

ولا يُمثل ذلك أفضلية كبرى بالنسبة له، وخاصة في ظل ما تمكن الثنائي العربي الآخر من تحقيقه العام الجاري، وخاصة النجم الجزائري يوسف البلايلي الذي تُوج مع منتخب بلاده الجزائر بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

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