الأهلي: مواجهة الاتحاد السكندري صعبة وهدفنا حصد النقاط الكاملة دائماً

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن المواجهة القادمة التي ستجمع بين المارد الأحمر وبين ضيفه فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندري سيكون في غاية الصعوبة على لاعبي الأهلي مثلما هو حال جميع المباريات في مسابقة الدوري العام.

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وأشار أيضاً إلى أن الفريق السكندري أصبح يُقدم مستويات مميزة للغاية منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى في البطولة العربية للأندية بفضل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها مؤخراً.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن هدف الفريق الأهلاوي في كل مباراة يدخلها دائماً ما يكون هو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الكاملة مهما كان اسم المنافس، مؤكداً في الوقت ذاته أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر طالب اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة دخول كل مباراة بشخصية وعقلية النادي الأهلي الانتصارية دون التفكير في أي نتيجة أخرى.

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