الزمالك يتأكد من غياب شيكابالا وعبد الله جمعة عن مواجهة الإنتاج الحربي

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة للغاية، بعدما تأكد من غياب كلاً من الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلى الظهير الأيسر عبد الله جمعة عن المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن الثنائي لم تكتمل الجاهزية البدنية لهما بعد حتى الآن، مما يعني بالتالي استحالة الاعتماد عليهما من طرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربي.

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وأشار الجهاز الطبي أيضاً إلى أنه سوف يعمل جاهداً على تجهيز الثنائي، حتى يكون حاضراً رفقة فريق الزمالك مطلع الأسبوع المقبل حينما ينزل ضيفاً على فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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