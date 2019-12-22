تشكيل توتنهام وتشيلسي المتوقع الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه وجاره فريق تشيلسي في ديربي العاصمة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة توتنهام وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير في مباراة ديربي العاصمة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: باولو غازانيغا.

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايلريِلد / يان فيرتونجن.

خط الوسط: موسى سيسوكو / إيريك داير / لوكاس مورا / ديلي آلي / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة ديربي العاصمة الليلة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / كورت زوما / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ميسون مونت.

خط الهجوم: ويليان / كريستيان بوليسيتش / تامي أبراهام.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

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