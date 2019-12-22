رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع الليلة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق لاتسيو، ضمن مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019.

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة كأس السوبر الإيطالي الليلة أمام فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل لاتسيو المتوقع في مباراة كأس السوبر الإيطالي الليلة أمام فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: لويز فيليبي / أتشيربي / ستيفان رادو.

خط الوسط: مانويل لاتزاري / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / لوكاس ليفا / لويس ألبرتو / سيناد لوليتش.

خط الهجوم: خواكين كوريا / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي سيموني إنزاغي

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