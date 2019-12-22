تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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