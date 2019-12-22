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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث يتواصل الصراع على صدارة الترتيب في هذه الجولة بين الأهلي ومُلاحقه المباشر الاتحاد السكندري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، وفي مقدمتها المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

المقاولون العرب / الإسماعيلي، الإثنين 23 ديسمبر 2019، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / الاتحاد السكندري، الساعة السابعة والنصف مساءً.

طنطا / أسوان، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

اف سي مصر / مصر المقاصة، الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي / الزمالك، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إنبي / حرس الحدود، الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

سموحة / الجونة، الساعة الخامسة مساءً.

طلائع الجيش / المصري البورسعيدي، الساعة الخامسة مساءً.

بيراميدز / وادي دجلة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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