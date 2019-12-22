موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الإثنين 23/12/2019

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والاتحاد السكندري قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الابتعاد بشكل أكبر في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ويُدرك المارد الأحمر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً لأن صدامه مع الاتحاد السكندري هذه المرة سوف يكون مع المُلاحق المباشر له في جدول الترتيب، حيث يتواجد زعيم الثغر حالياً في مركز الوصافة خلف المتصدر الأهلي بفارق نقطة واحدة فقط لا غير، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن صاحب الصدارة لا يزال مُتبقي له مباراتين مؤجلتين.

ومن المؤكد أن نجاح الفريق الأهلاوي في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة المرتقبة، سوف يجعله يرتاح أكثر في صدارة الترتيب في ظل تعثر المنافسين الرئيسيين له على لقب الدوري العام في الموسم الحالي بشكل متواصل في الأسابيع الماضية، وهما كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق بيراميدز.

ويعلم فريق الأهلي ومديره الفني السويسري رينيه فايلر مدى أهمية حسم لقب الدوري المصري الممتاز مبكراً، حتى يكون تركيز اللاعبين مُنصباً بشكل كامل على المنافسة فقط على لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث يُعتبر لقب دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي لأبناء القلعة الحمراء في الموسم الجاري عوضاً عن أي لقب آخر محلي.

ولا يختلف أي أحد على أن الأهلي يعيش حالة مثالية للغاية على كافة المستويات منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، ويكفي الإشارة فقط إلى عدم تعرض الفريق الأهلاوي إلى الخسارة سوى في مباراة واحدة فقط لا غير حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الجاري على مستوى جميع المسابقات، حيث كانت هذه الهزيمة على يد فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الاتحاد السكندري في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه الأهلي، نظراً إلى النتائج الأكثر من رائعة التي حققها منذ انطلاقة الموسم سواء في مسابقة الدوري العام أو حتى في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تمكن زعيم الثغر من الوصول إلى محطة الدور ربع النهائي مما يجعله على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي سواء له أو لكرة القدم المصرية بشكل عام.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 1/3 بني سويف، كأس مصر.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الأهلي ال3 المقبلة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الأهلي / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، السبت 28 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

مصر المقاصة / الأهلي، الأربعاء 1 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / اف سي مصر، الأحد 5 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وإليكم الآن نتائج فريق الاتحاد السكندري في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

حرس الحدود 1/0 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري 0/1 النصر، كأس مصر.

الاتحاد السكندري 0/0 طنطا، الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 3/2 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري 1/2 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 21 نقطة من 7 مباريات فقط مع بقاء له مباراتين مؤجلتين.

الاتحاد السكندري، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 20 نقطة من 9 مباريات.

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