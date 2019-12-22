هاري كين يقود تشكيل توتنهام الرسمي أمام تشيلسي الليلة في البريميرليج

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة توتنهام وتشيلسي الليلة على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك انطلاقاً من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل توتنهام الرسمي في مباراة الليلة أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: باولو غازانيغا.

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايلريِلد / يان فيرتونجن.

خط الوسط: إيريك داير / موسى سيسوكو / لوكاس مورا / ديلي آلي / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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