تشكيل تشيلسي الرسمي الليلة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

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كشف الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الديربي اللندني الليلة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي مباراة توتنهام وتشيلسي مساء اليوم ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

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وإليكم الآن تشكيل تشيلسي الرسمي في مباراة الليلة أمام توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / توموري / كورت زوما / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش / ميسون مونت / ويليان.

خط الهجوم: تامي أبراهام.

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