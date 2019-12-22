تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام لاتسيو الليلة في السوبر الإيطالي .. رونالدو أساسي

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كشف الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام فريق لاتسيو في مسابقة كأس السوبر الإيطالي.

وتُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو الليلة على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس الرسمي في مباراة الليلة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ديميريل / أليكس ساندرو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / رودريغو / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

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