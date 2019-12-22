قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري .. غياب ربيعة وعودة فتحي والسولية

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد قائمة المارد الأحمر تواجد المدافع رامي ربيعة بسبب عدم قدرته على التعافي تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً على مستوى العضلة الخلفية، فيما عاد كلاً من الثنائي عمرو السولية وأحمد فتحي من جديد إلى القائمة.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / محمود متولي / أحمد فتحي / محمود وحيد / محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / وليد سليمان / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / أحمد الشيخ / أليو ديانج / جيرالدو / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

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