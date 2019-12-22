شركة تسويق تعرض على الأهلي المهاجم النيجيري أكبوتو لضمه في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن إحدى شركات التسويق الخاصة باللاعبين قامت بعرض المهاجم النيجيري أنطوني أكبوتو لاعب فريق اتحاد المنستير التونسي على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير أن الشركة تعلم جيداً مدى حاجة النادي الأهلي للظفر بخدمات لاعب قوي أفريقي في مركز المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت أيضاً إلى أنها لم تجد أفضل من المهاجم النيجيري أكبوتو المعروض للبيع لديها، وبالتالي تم عرضه على النادي الأهلي قبل فتح باب سوق الانتقالات في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

وشددت التقارير على أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سوف يعرض الأمر على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاصة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظراً لكونه صاحب القرار الأول والأخير بخصوص ذلك الملف.

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