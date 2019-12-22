طلعت يوسف يُعلن قائمة الاتحاد السكندري استعداداً لمواجهة الأهلي

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كشف الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة زعيم الثغر 21 لاعباً يأتي في مقدمتهم المهاجم خالد قمر لاعب نادي الزمالك سابقا، إضافة إلى زميله رزاق سيسيه وأيضاً أحمد رفعت.

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وإليكم الآن قائمة الاتحاد السكندري في المباراة القادمة أمام فريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد أنور / محمود رزق / إسلام جمال / السيد سالم / صبري رحيل / أسامة العزب / محمود شعبان / ويلسون اكابوكو.

خط الوسط: خالد الغندور / نور السيد / أحمد حجي / أحمد راشد / هشام محمد / أحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: رزاق سيسيه / أكوي / خالد قمر / أحمد رفعت.

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