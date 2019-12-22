تشيلسي يحسم الديربي بثنائية في توتنهام ويُعزز مركزه الرابع في البريميرليج

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حسم فريق تشيلسي الديربي اللندني عقب فوزه على حساب مضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في اللقاء النجم البرازيلي ويليان في الدقيقة 12، ثم الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

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وشهدت مباراة الديربي أيضاً قيام الحكم بطرد النجم الكوري سون هيونغ مين من جانب فريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 62.

وجاءت مباراة توتنهام وتشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، عزز فريق تشيلسي موقعه في المركز الرابع في الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 26 نقطة ليتراجع بالتالي إلى المركز السابع في ترتيب البريميرليج.

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