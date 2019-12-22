رسمياً .. لاتسيو يُتوج بالسوبر الإيطالي بفوزه المثير على يوفنتوس في الرياض

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تُوج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي 2019 عقب فوزه المثير على حساب نظيره فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ونجح في تسجيل أهداف فريق لاتسيو في المباراة كلاً من الإسباني لويس ألبيرتو في الدقيقة 16، إضافة إلى البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة 73، وأخيراً اللاعب كاتالدي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة عبر ركلة حرة أكثر من رائعة.

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على الجانب المقابل، سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في اللقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، إلا أن ذلك الهدف لم يكن كافياً لفريق السيدة العجوز في نهاية المطاف.

وشهدت مباراة السوبر الإيطالي قيام الحكم بطرد اللاعب الأوروجوياني رودريغو متوسط ميدان اليوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبناءً على ذلك، اختتم فريق لاتسيو عام 2019 بأفضل طريقة ممكنة، من خلال التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي الذي انضم إلى خزائنه رفقة لقب كأس إيطاليا الذي حققه في الصيف الماضي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق النسور قد تفوق أيضاً على فريق يوفنتوس في مباراتين على التوالي في ظرف 10 أيام فقط، حيث جاء الانتصار الأول مطلع شهر ديسمبر الجاري في مسابقة الدوري الإيطالي، وحينها فاز فريق لاتسيو بثلاثية مقابل هدف واحد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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