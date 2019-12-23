تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي حامل اللقب ضيفه فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر عدة قنوات مصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف.

قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

ويبحث المارد الأحمر الليلة عن تحقيق فوزه الثامن على التوالي في مسابقة الدوري العام الموسم الجاري، من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول الترتيب، حيث فاز الأهلي في جميع مبارياته السبعة الأولى مما جعله يجمع 21 نقطة حتى الآن أي العلامة الكاملة.

وتبدو الأفضلية التاريخية في صالح الفريق الأهلاوي بشكل واضح للغاية قبل انطلاقة مباراة الليلة، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري في 19 مباراة من أصل آخر 27 لقاء جمع بين الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الانتصار على الأهلي سوى في 3 مباريات فقط لا غير، بينما حسمت نتيجة التعادل بينهما 5 مباريات أخرى، علماً بأن الفوز الأخير لزعيم الثغر على المارد الأحمر يعود إلى يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 وحينها فاز الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على الأهلي.

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