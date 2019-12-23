مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23/12/2019 .. الأهلي والاتحاد والإسماعيلي ضد المقاولون

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين العديد من المباريات على المستوى العربي، وفي مقدمتها مباراة الأهلي مع ضيفه الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مباراة التعاون مع مضيفه أبها في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضاً مباراة الشباب السعودي مع ضيفه الشرطة العراقي في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أبها / التعاون، كأس خادم الحرمين الشريفين، الدور ثمن النهائي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة 14:40 ظهراً.

المقاولون العرب / الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الشاذلي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الشباب السعودي / الشرطة العراقي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد الشامسي، الساعة السادسة مساءً.

الغرافة / السد، دوري نجوم قطر، الجولة الحادية عشر، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق أحمد البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الطيب، الساعة 18:20 مساءً.

الأهلي / الدحيل، دوري نجوم قطر، الجولة الحادية عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، الساعة 18:20 مساءً.

بلاكبيرن روفرز / ويجان، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الجولة الثالثة والعشرين، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

دبا الحصن / العين، كأس رئيس دولة الإمارات، الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق عصام عبده، الساعة 14:50 ظهراً.

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