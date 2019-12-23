رئيس الزمالك يؤكد حل أزمة المستحقات المتأخرة خلال أيام ويُهاجم الخطيب !

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن أزمة المستحقات المتأخرة لجميع لاعبي النادي سوف يتم حلها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تسببت هذه الأزمة في حدوث حالة من عدم الاستقرار في نتائج جميع الألعاب وخاصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن نادي الزمالك سوف يدخل له أموالاً كثيرة في الأيام القليلة القادمة، على أن يتم سداد جميع المستحقات المتأخرة لأي لاعب في نادي الزمالك قبل نهاية يوم الخميس المقبل، وذلك سواء في ألعاب كرة القدم أو الطائرة أو السلة أو حتى كرة اليد.

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وأشار أيضاً إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لم يعد مُتبقي لهم جميعاً من المستحقات المتأخرة سوى مبلغ 12 مليون جنيه مصري، وذلك بواقع مبلغ 7 مليون جنيه الخاص بمقدمة العقود لكل لاعب، إضافة إلى مبلغ 5 مليون جنيه الخاص بمرتبات شهر ديسمبر الجاري.

يُذكر أن أزمة المستحقات المالية المتأخرة قد ساهمت في تراجع مستوى فريق الزمالك بشكل واضح في الأسابيع الماضية، نظراً إلى عدم قدرة اللاعبين على التركيز لممارسة كرة القدم لعدم حصولهم على الأموال طيلة الأشهر الأربعة الماضية.

ولم يقتصر الأمر على تراجع النتائج فحسب، بل إن بعض اللاعبين هددوا أيضاً بفسخ عقودهم مع نادي الزمالك والرحيل بشكل مجاني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ومن ضمن هؤلاء النجم التونسي فرجاني ساسي الذي وصلت له عدة عروض مغرية في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، أشعل النجم التونسي الآخر حمدي النقاز فتيل الأزمة، حيث قام بتنفيذ تلك التهديدات من خلال فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، حتى يستطيع الانتقال لأي نادي آخر في الميركاتو الشتوي القادم.

على صعيد آخر، هاجم رئيس الزمالك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرة أخرى، من خلال تأكيده على أن حضور أي شخص عزاء شقيقته من طرف مجلس إدارة القلعة الحمراء لن يُشرفه في نهاية المطاف، بعكس الأسماء التي حضرت مثل مصطفى عبده وعماد وحيد ومحمود طاهر وأيضاً مصطفى يونس.

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