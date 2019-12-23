رئيس الزمالك: السحر سبب تعثر الزمالك وفايلر لم يفز في 18 مباراة قبل تدريب الأهلي

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واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إثارة الجدل في الساعات الماضية في الوسط الرياضي، بعدما كشف عن السبب الرئيسي وراء تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أكثر من مباراة منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن السبب الحقيقي وراء تعثر فريق الزمالك في الفترة الماضية، هو نتيجة تعرضه إلى السحر الأسود الذي يؤدي دائماً إلى حدوث أشياء غريبة على أرض الملعب أثناء كل مباريات الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك السحر الأسود يتم صناعته لنادي الزمالك بواسطة كلاً من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إضافة إلى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك سابقاً، وأيضاً هاني العتال المحسوب على نادي الزمالك.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أخطره في جلسة سابقة حضرها كلاً من إسماعيل يوسف وأيمن حافظ إضافة إلى هاني زادة، أن السحر الأسود يُكلف صاحبه مبلغ 5 آلاف جنيه مصري في المباريات المحلية، أما في المباريات الأفريقية فإن تكلفته تصل إلى مبلغ 5 آلاف دولار.

وعن التعادل الأخير لفريق الزمالك أمام فريق سموحة في مسابقة الدوري العام، أكد أن لاعبي الفارس الأبيض قدموا كل ما لديهم في تلك المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكرة لم ترغب في الدخول إلى مرمى سموحة في أكثر من مناسبة رغم إضاعة اللاعبين حوالي 10 فرص مؤكدة أمام المرمى.

على صعيد متصل، أوضح رئيس نادي الزمالك أن السلسلة الإيجابية التي حققها الغريم التقليدي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، من خلال تحقيق 7 انتصارات متتالية حدثت بسبب السحر الأسود فقط لا غير، وخاصة وأن المارد الأحمر لم يستقبل في شباكه سوى هدف وحيد فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي لا يُصدق حتى هذه اللحظة النتائج التي تمكن من تحقيقها مع الأهلي، نظراً لكونه لم يتمكن من الفوز في 18 مباراة على التوالي في محطته التدريبية السابقة قبل الإشراف على تدريب الأهلي.

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