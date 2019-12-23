رئيس الزمالك: مفاجأة في انتظار كهربا وجماهير الأهلي ومصير السوبر بيد الدولة

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى النادي الأهلي وجماهيره، وخاصة النجم محمود عبد المنعم كهربا الذي تعاقد بشكل رسمي مع المارد الأحمر رغم سريان عقده مع نادي الزمالك.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن النادي الأهلي وجماهيره وبالأخص محمود عبد المنعم كهربا يجب عليهم أن يستعدوا جيداً في الأيام القادمة، نظراً إلى المفاجأة الكبرى التي قام نادي الزمالك بتحضيرها لهم في الآونة الأخيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن جماهير نادي الزمالك قامت بتوجيه السبب في آخر مباراتين للفارس الأبيض للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلا أنه تصدى لهم وطلب منهم الصبر حتى يحصل نادي الزمالك على حقوقه بالطرق القانونية.

يُذكر أن كهربا كان قد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك في الصيف الماضي، ثم تعاقد مع نادي آفيس البرتغالي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، ومن ثم تعاقد رسمياً مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حر مع حصوله على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه.

وهو السيناريو الذي دفع نادي الزمالك إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، مما يجعل محمود عبد المنعم كهربا مُهدداً بالإيقاف إضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه في حالة ثبوت سريان عقده مع نادي الزمالك.

على صعيد آخر، شدد رئيس الزمالك على أن جميع أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا بالكامل على عدم خوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب عدم رغبة النادي في تعريض أولاده إلى هواء ملوث في ظل الخلافات السياسية بين مصر وقطر.

وفي ختام حديثه، أكد أن الحالة الوحيدة التي سوف يتراجع فيها نادي الزمالك عن قراره، ويخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في دولة قطر، هي إن وافقت الحكومة المصرية على ذلك الأمر.

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