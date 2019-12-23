محمد عواد: لا خلافات بيني وبين أبو جبل .. والأخير يرد بشكل قوي !

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حسم النجم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل الجدل القائم في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بخصوص وجود خلافات بينه وبين بقية حراس مرمى نادي الزمالك وخاصة زميله محمد أبو جبل.

وقام محمد عواد بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من اخوات، صفحاتي على الفيس بوك وانستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة مليش أي علاقة بيها نهائي، ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، حسبي الله في أي حد عايز يعملي مشاكل في عملي ومع زملائي أو حتى مع ناديا العظيم.

ومن جانبه، حرص محمد أبو جبل على الرد هو الآخر بشكل قوي على هذه الشائعات التي تم تداولها سريعاً في الأيام القليلة الماضية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام التالي:

التواجد في نادي الزمالك أكبر أندية أفريقيا في حد ذاته شرف لأي لاعب وأيضاً وسام اتشرف به طوال العمر، تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الكثير من الشائعات المغرضة والتي تُريد النيل من نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك شرف لي ولأي لاعب.

التنافس بين حراس الزمالك يقوم على قيم ومبادئ النادي القائمة على الحب والاحترام الحقيقي، المبادئ الحقيقية وليست المزيفة.

وكانت الشائعات المتداولة قد تم زادت حدتها بعد المباراة الماضية لفريق الزمالك التي تعادل فيها سلبياً بدون أهداف أمام فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت تلك المباراة مشاركة محمد أبو جبل بصفة أساسية، فيما جلس كلاً من محمد عواد ومحمد صبحي على مقاعد البدلاء.

وهو ما دفع البعض إلى استغلال ذلك الأمر بصورة سلبية، من خلال محاولة التفرقة بين محمد أبو جبل ومحمد عواد، نظراً لأن الأخير كان هو الحارس الأساسي لفريق الزمالك منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات سواء محلياً أو قارياً.

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