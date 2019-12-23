جروس ينفي رغبة أهلي جدة في ضم فرجاني ساسي وطارق حامد في يناير

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حسمت مصادر صحفية سعودية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع كلاً من الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “سبورت” السعودية أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة وفريق الزمالك سابقاً ليست لديه أي رغبة على الإطلاق في ضم طارق حامد أو فرجاني ساسي إلى صفوف فريقه في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت أيضاً إلى أن كريستيان جروس يعلم جيداً حجم الموهبة التي يمتلكها فرجاني ساسي في خط وسط الميدان، وخاصة بعدما عمل معه طيلة الموسم الماضي وفاز الثنائي معاً بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مع فريق الزمالك.

وشددت الصحيفة على أن جروس أخطر مجلس إدارة نادي أهلي جدة بمدى جودة النجم التونسي بعكس أي لاعب آخر في مركزه، كما أنه سيكون إضافة لأي فريق ينتقل إليه في حالة رحيله عن صفوف نادي الزمالك، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه يُفضل التعاقد حالياً مع صانع ألعاب من الطراز الرفيع وليس لاعباً في نفس مركز فرجاني ساسي.

وأوضحت أن طارق حامد لا يُعتبر أيضاً من ضمن أولويات المدرب السويسري، وخاصة لامتلاك فريق أهلي جدة لاعبين على مستوى عالي في مركز محور الارتكاز مثل نوح الموسى إضافة إلى البرازيلي سوزا، مما يجعل التعاقد مع طارق حامد بمثابة الحمل الزائد على الفريق الأهلاوي رغم قدراته الهائلة في خط وسط الميدان.

يُذكر أن اسم الثنائي تردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية طيلة الأشهر الماضية، بسبب أزمة المستحقات المالية التي يُعاني منها نادي الزمالك، مما جعل العديد من لاعبيه يرغبون في الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وكان النجم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض سابقاً هو من أشعل فتيل الأزمة، بعدما فسخ عقده من طرف واحد في شهر نوفمبر الماضي في انتظار حل هذه الأزمة.

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